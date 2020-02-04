Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал самым низкооплачиваемым футболистом в РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который некоторое время назад освободился из тюрьмы, стал самым низкооплачиваемым футболистов Российской премьер-лиги. Зарплата спортсмена теперь составляет 11 тысяч рублей
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который некоторое время назад освободился из тюрьмы, стал самым низкооплачиваемым футболистов Российской премьер-лиги. Зарплата спортсмена приравняли к МРОТ, и теперь она составляет 11 тысяч рублей.
Александр Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» в сентябре 2019 года, за день до окончания срока лишения свободы по делу об избиении чиновника Минпромторга и водителя телеведущей. В колонии футболист провел 11 месяцев.
Источник РБК в окружении футболиста сообщил, что Александр Кокорин практически «не торговался за свой контракт» и согласился на все условия. «По факту у него самая маленькая зарплата в РПЛ», — добавил источник. Для сравнения, до уголовного дела Кокорин получал около 3,5 млн евро в год (данные за 2017 год).