Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку в полном составе
Президиум ВФЛА подал в отставку в полном составе. Решение принято в соответствии с рекомендациями Олимпийского комитета России и Министерства спорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку в полном составе. Такое решение было принято в соответствии с рекомендациями Олимпийского комитета России и Министерства спорта.
Члены президиума передали рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в Международной федерации (World Athletics) полномочия по организации и проведению выборной конференции ВФЛА 28 февраля. Также именно рабочая группа ОКР будет взаимодействовать с World Athletics, независимым органом Athletics Integrity Unit (AIU) и другими международными организациями.
Новый министр спорта России Олег Матыцин отметил, что кризис в российской легкой атлетике из-за допинг-скандала не прекращается уже пять лет, поэтому сейчас необходимо восстановить членство ВФЛА в World Athletics.
Напомним, в конце января 2020 года Минспорта лишило ВФЛА государственной аккредитации, что означает прекращение финансирования из бюджета всех спортивных мероприятий по легкой атлетике, финансирование региональных сборных, а также присвоение разрядов и званий, тренерских и судейских категорий.