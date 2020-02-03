Семья главы «Ростеха» владеет недвижимостью стоимостью 4 млрд рублей
74-летняя теща Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова является владелицей 8 гектар земли в деревне Раздоры на Рублево-Успенского шоссе общей стоимостью 3 млрд рублей. В 2014 году она приобрела в Раздорах два земельных участка и объединила их в один
Семья главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова владеет землей и домами на Рублевском шоссе Московской области общей стоимостью 4 млрд рублей.
Издание «Проект» выяснило, что 74-летняя теща Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова является владелицей 8 гектар земли в деревне Раздоры на Рублево-Успенского шоссе общей стоимостью 3 млрд рублей. В 2014 году она приобрела в Раздорах два земельных участка и объединила их в один. Сейчас там идет строительство особняка.
Соседями тещи главы «Ростеха» в Раздорах являются основатель «Ви Холдинга» и друг детства Сергея Чемезова Виталий Мащицкий, родственница Александра Михеева, главы входящей в «Ростех» госкорпорации «Рособоронэкспорт», министр финансов Антон Силуанов и первый замминистра обороны Руслан Цаликов.
Дочь Людмилы Рукавишниковой — вторая жена Сергея Чемезова Екатерина Игнатова — владеет двумя участками на Рублевском шоссе. Так, у Игнатовной имеются 47 соток в дачном поселке «Жуковка-2» рыночной стоимостью 233 млн рублей.
Стоит отметить, что Екатерина Игнатова занимает 22-е место в рейтинге «25 богатейших женщин России 2019», а ее состояние оценивается в 180 млн долларов.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщает, что Екатерина Игнатова владеет квартирой в здании гостиницы «Москва» на Охотном Ряду рядом с Кремлем за 5 млрд рублей.
35-летний сын Сергея Чемезова Александр Чемезов имеет в собственности 29 соток в коттеджном поселке Жуковка-3 и дом площадью почти 690 кв.м. Также сын главы «Ростеха» владеет рестораном ZOO Beer& Grill вместе с сыном замглавы «Ростеха» Дмитрием Артяковым и ресторатором Аркадием Новиковым.
Первая супруга Сергея Чемезова Любовь Чемезова владеет 78 сотками в Жуковке-3 на Рублевке. Примерная стоимость ее дома составляет 250 млн рублей.
Сам Сергей Чемезов ранее в беседе с журналистами заявил, что у него нет частных самолетов, он не складирует деньги по углам и не собирается строить дворцы. По словам главы «Ростеха», у его семьи есть большой хороший дом и большая квартира, и этого им достаточно.