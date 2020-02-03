МВД вводит новые комбинации цифр в коды автомобильных номеров регионов
В полиции свою инициативу объяснили необходимостью расширения номерные емкости для регионов. Так, Москва столкнулась с нехваткой регистрационных номеров еще в 1998 году
МВД России в рамках расширения номерных емкостей регионов снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах на автомобильных номерах. Теперь автомобильные коды смогут начинаться со всех цифр от 1 до 9, а не только с 1 и 7, как сейчас.
В полиции свою инициативу объяснили необходимостью расширения номерные емкости для регионов. Так, Москва столкнулась с нехваткой регистрационных номеров еще в 1998 году. Тогда для решения проблемы ввели 99-ую серию в дополнение к исчерпавшей ресурс 77-ой. В 2020 году Москве добавили 97-ую серию, а позже - 177-ю и 777-ю. Теперь московские автомобилисты смогут получать номера серии 497 или 999, а, например, в Санкт-Петербурге - 278-й серии, сообщает «КоммерсантЪ».
Глава Союза производителей государственных региональных знаков транспортных средств Людмила Шерстнева сообщила, что предлагаемые изменения могут привести к росту цен на автомобильные номера. Сейчас символы на алюминиевой табличке госзнака выдавливаются на специальном станке, а для того, чтобы выдавить в качестве первой цифры любую другую, кроме 1 и 7, потребуется использовать более толстые пластины для знаков.