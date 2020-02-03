Московские власти разрешили построить в границах «Лосиного острова» еще один жилой дом
В Москве на границе национального парка «Лосиный остров» появится второй жилой комплекс на 924 квартиры. Подготовка к строительству уже началась
В Москве на границе национального парка «Лосиный остров» появится второй жилой комплекс на 924 квартиры. Подготовка к строительству уже началась. По словам местных жителей, рабочие вырубают деревья в охранной зоне парка, что запрещено российским законодательством.
Ранее СМИ писали о строительстве ЖК «Сказочный лес» в охранной зоне нацпарка «Лосиный остров», законность которого сейчас оспаривается в суде. Теперь же стало известно о подготовке к строительству в рамках программы реновации еще одного многоквартирного дома на границе с парком.
Тревогу забили жители Восточного административного округа Москвы, которые обнаружили в «Лосином острове» десятки спиленных деревьев. В ходе разбирательства полиция выяснила, что московские власти дали разрешение на вырубку 600 деревьев под строительство жилого комплекса с подземной стоянкой.
Контракт на строительство ЖК стоимостью 5,5 млрд рублей получило АО «Внешстройимпорт». В Фонде реновации «Коммерсанту» заявили, что вся разрешительная документация у застройщика есть. Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в свою очередь заверил, что вырубка деревьев проводится в границах стартовой площадки, а соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор по утвержденной Москомэкспертизой проектной документации.
По словам экологов, участок под строительство ЖК находится в буферной зоне нацпарка, где капитальное строительство запрещено законом. Представитель подмосковного Общероссийского народного фронта Антон Хлынов заявил, что стройка и вырубка зеленых насаждений «явно незаконны и наносят вред городской среде и непосредственно нацпарку «Лосиный Остров»».
В Минприроды заявили, что указанная хозяйственная деятельность в «Лосином острове» не была согласована с ведомством. Министерство намерено подать в суд.
Сейчас Минприроды пытается признать незаконным начало строительства еще одного жилого комплекса в буферной зоне «Лосиного острова». Речь идет о ЖК «Сказочный лес», на возведение которого московские власти дали разрешение компании «Гранднэкст».