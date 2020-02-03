Минкультуры потратит 4,2 млн рублей на проведение конференции в Белоруссии против фальсификации истории
Подрядчик должен организовать проведение дискуссии о противодействии фальсификации истории, круглый стол на тему музейных проектов России и Белоруссии, посвященных 75-летию Великой Победы
Министерство культуры России выделило 4,2 млн рублей на проведение выездного мероприятия под названием «Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействия фальсификации истории», круглого стола, а также выставки на военно-историческую тематику. Все указанные мероприятия пройдут в Белоруссии и с участием Российского военно-исторического общества.
Подрядчик должен организовать проведение дискуссии о противодействии фальсификации истории, круглый стол на тему музейных проектов России и Белоруссии, посвященных 75-летию Великой Победы, а также выставку на военно-историческую тематику, сообщает «МБХ медиа».
В стоимость контракта также входит размещение участников мероприятий в трех- или четырехзвездочных гостиницах, организация их питания в ресторане или кафе. Также необходимо организовать официальный прием все всех представителей российской делегации, иностранных спикеров и белорусских чиновников.
Получатель госконтракта также должен провести пресс-конференцию или пресс-подход на месте и в день проведения дискуссии на тему фальсификации истории.