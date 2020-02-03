Россия внесла китайский коронавирус в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Михаил Мишустин подписал указ о внесении китайского коронавируса 2019-nCoV в список заболеваний, которые представляют опасность для окружающих
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал указ о внесении китайского коронавируса 2019-nCoV в список заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
В связи со стремительным распространением коронавируса, вызывающего пневмонию, российские власти закрыли границу с Китаем, а президент Владимир Путин поручил направить самолеты Воздушно-космических сил в наиболее зараженные коронавирусом районы соседней страны, чтобы вывезти российских граждан на родину.
По состоянию на 2 февраля, в Китае число умерших от коронавирусной пневмонии увеличилось до 304 человек. Всего вирусом заразились 14 380 человек. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.
В Приморском крае, который граничит с Китаем, ввели режим чрезвычайной ситуации. Для прибывающих из КНР развернуты изоляционные пункты. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что всех возвращающих из Китая граждан будут помещать в карантин на 14 дней.