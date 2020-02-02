Глава РПЦ предложил вписать в российскую Конституцию веру в Бога
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, говоря о подготовке поправок в Конституцию, предложил вписать в нее «веру в Бога»
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, говоря о подготовке поправок в Конституцию, предложил вписать в нее «веру в Бога». Об этом он заявил во время трапезы по случаю одиннадцатой годовщины интронизации.
Главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале призвал молиться за то, чтобы в Конституции упоминался Бог. «Если в гимне может быть „Богом хранимая родная страна“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», - отметил Легойда.
В РПЦ добавили, что уже сегодня можно начать дискуссию о присутствии веры в Бога, которая «формирует нравственность», в российской Конституции.
В Кремле предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла пока не прокомментировали.