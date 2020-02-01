Россиян эвакуируют из Китая из-за стремительного распространения коронавируса
Российские власти объявили об эвакуации наших граждан из Китая из-за угрозы коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа. В Китае от этого вируса умерли уже 250 человек
Российские власти объявили об эвакуации наших граждан из Китая из-за угрозы коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа. В Китае от этого вируса умерли уже 250 человек.
В Приморском крае заработали автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка для въезда российских граждан. В администрации региона сообщили, что автобус будет выезжать в 10:00 по китайскому времени 1, 2 и 3 февраля.
Также сообщается, что прибывшие из Китая россияне будут помещаться в карантин на 14 дней. Получить консультацию и узнать более подробную информацию об эвакуации также можно по телефону 8 (423) 220-76-05.
В США власти запретили въезд в страну иностранным гражданам, которые ездили в Китай в течение последних 14 дней. Американские граждане после возвращения из Китая будут помещаться в карантин на две недели.
Согласно последним данным, в Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, превысило 250 человек. Общее число заболевших превысило 11 тысяч человек.
В России было выявлено два случая заболевания коронавирусом нового типа - в Забайкалье и Тюменской области. В Роспотребнадзоре сообщили, что пациент из Забайкальского края уже идет на поправку.