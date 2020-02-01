Михаил Гуцериев и его сын стали свидетелями по делу о контрабанде дизеля на Украину
Бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид и четверо бывших и действующих менеджеров компании «ФортеИнвест», принадлежащей семье Гуцериевых, стали свидетелями по делу о контрабанде дизеля
Бизнесмен Михаил Гуцериев, его сын Саид и четверо бывших и действующих менеджеров компании «ФортеИнвест», принадлежащей семье Гуцериевых, стали свидетелями по делу о контрабанде дизеля на Украину с Орского НПЗ в 2017 году. Объем контрабанды оценивается в 100 тысяч тонн, а трейдером тогда выступала компания Cantarell Trading.
В декабре 2019 года в офисах компаний Гуцериевых и по месту жительства Михаила Гуцериева прошли обыски по делу о контрабанде нефти. Сам бизнесмен заявлял, что следственные действия в офисе «ФортеИнвеста» являются провокацией.
В письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова в адрес «компетентных органов Российской Федерации» говорится, что в отношении Михаила и Саида Гуцериевых, а также четырех менеджеров «ФортеИнвеста» Александра Кебадзе, Андрея Пятинова, Анастасии Судиловской и Магомеда Евлоева были проведены следственные действия. По данным РБК, все они находятся в статусе свидетелей.
Подозреваемым по делу о контрабанде дизеля с Орского НПЗ (входит в «ФортеИнвест») на Украину в 2017 году проходит пока только один человек – это капитан судна Виктор Абдулхаликов. По данным следствия, он доставил для Cantarell дизель на Украину.
Представитель «ФортеИнвеста» заявил, что в сложившейся ситуации виноват украинский трейдер, который «проявил недобросовестность, зная, что для поставок на Украину нужно получать специальное разрешение». В компании добавили, что это дизель предназначался для Турции.
По российским законам, с 2015 года экспортеры должны доказать, что товар двойного назначения не будет использован в военных целях, а также получить специальное разрешение от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). «ФортеИнвест» и Cantarell этого не сделали.