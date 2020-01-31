В России зарегистрированы первые два случая заражения китайским коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по контролю за коронавирусом, сообщила о первых случаях выявления этой болезни в России. Оба заразившихся являются гражданами Китая и недавно вернулись оттуда в Тюменскую область и Забайкальский край
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по контролю за коронавирусом, сообщила о первых случаях выявления этой болезни в России. Оба заразившихся являются гражданами Китая и недавно вернулись оттуда в Тюменскую область и Забайкальский край.
В Тюмени с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали китайскую студентку местного индустриального университета, которая недавно вернулась с празднования Нового года. Девушка путешествовала в компании с четырьмя молодыми людьми, который также было решено госпитализировать для проверки.
Студентов отправили в больницу по звонку коменданта общежития, которая обратила внимание на болезненных молодых людей.
Второй случай заражения китайским коронавирусом выявлен в Забайкалье. В краевую инфекционную больницу обратились пятеро местных жителей. Двоих из них – 30-летнего мужчину и его двухлетнюю дочь - госпитализировали.
Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что близкие и родственники пациентов с коронавирусом также помещены в медицинские учреждения под наблюдение врачей.
В Китае по состоянию на 31 января число умерших от коронавирусной пневмонии скончались уже 213 человек. Общее число заразившихся превысило отметку в 10 тысяч человек.