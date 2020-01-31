31 января 17:05
Роскомнадзор возбудил против Twitter и Facebook дело из-за отказа хранить данные россиян на территории РФ
РКН возбудил административное дело в отношении социальной сети Facebook и сервиса микроблогов Twitter в связи с их отказом предоставить в установленный срок сведения о перенесении персональных данных пользователей из РФ
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении социальной сети Facebook и сервиса микроблогов Twitter в связи с их отказом предоставить в установленный срок сведения о перенесении персональных данных пользователей из РФ на российские серверы.
Соответствующая статья КоАП предусматривает в качестве наказания для юридических лиц административный штраф в размере 1-6 млн рублей.
Еще в конце 2018 года ведомство Александра Жарова потребовало от Twitter и Facebook хранить данные российских пользователей на территории РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальным и оштрафовало каждую компанию на три тысячи рублей.