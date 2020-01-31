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Общество
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
31 января 17:05

Роскомнадзор возбудил против Twitter и Facebook дело из-за отказа хранить данные россиян на территории РФ

РКН возбудил административное дело в отношении социальной сети Facebook и сервиса микроблогов Twitter в связи с их отказом предоставить в установленный срок сведения о перенесении персональных данных пользователей из РФ

Роскомнадзор возбудил против Twitter и Facebook дело из-за отказа хранить данные россиян на территории РФ

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении социальной сети Facebook и сервиса микроблогов Twitter в связи с их отказом предоставить в установленный срок сведения о перенесении персональных данных пользователей из РФ на российские серверы.

Соответствующая статья КоАП предусматривает в качестве наказания для юридических лиц административный штраф в размере 1-6 млн рублей.

Еще в конце 2018 года ведомство Александра Жарова потребовало от Twitter и Facebook хранить данные российских пользователей на территории РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальным и оштрафовало каждую компанию на три тысячи рублей.

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