Индекс счастья российских граждан упал до шестилетнего минимума
Индекс счастья российских граждан снизился до минимума за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса общественного мнения, проведенного ассоциацией исследовательских агентств Gallup International
Индекс счастья российских граждан снизился до минимума за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса общественного мнения, проведенного ассоциацией исследовательских агентств Gallup International. В опросе участвовало 45 тысяч человек из 46 стран. В России опросили 1,5 тысячи человек из всех регионов.
Счастливыми себя смогли назвать только 42% россиян, а 18% признались, что чувствуют себя несчастными людьми. Остальные респонденты затруднились ответить на поставленный вопрос. Индекс счастья (разница между положительными и отрицательными ответами) составил 24 п. п.
Исследователи отмечают, что россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли. В мире счастливыми себя считают 59% участников опроса, а несчастными – только 11%.
Результат России в «рейтинге счастья» за 2019 год повторяет минимум 2013 года. После стабильной ситуации в предыдущие годы в стране произошло резкое сокращение уровня счастья – за два года индекс упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 году, когда счастливых граждан было 55%, а несчастных – 11%. В 2017 году индекс счастья россиян впервые превышал среднемировой, сообщают «Ведомости».
Неудовлетворенность собственной жизнью у людей возникает из-за низких доходов, неравенства, плохой экологии, проблем со здоровьем, отсутствием свободного времени и т.д.
Лидерами «рейтинга счастья» за 2019 год стали Колумбия, Индонезия и Эквадор. Самый низкий индекс счастья зафиксирован в Иордании, Ливане и Сирии.