По новому КоАП водителей за превышение скорости будут штрафовать на 3 тысячи рублей
В России в случае вступления в силу новой редакции Кодекса об административных нарушениях заметно вырастут размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения
В России в случае вступления в силу новой редакции Кодекса об административных нарушениях (КоАП) заметно вырастут размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, минимальный штраф за превышение разрешенной скорости с 20 до 40 км/ч составит 3 тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей.
Если водитель превысил скорость на 40–60 км/ч, то штраф увеличится до 4 тысяч рублей вместо действующих 1–1,5 тысяч рублей. За превышение скорости свыше 60 км/ч последует наказание в виду штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишения водительских прав на 4-6 месяцев.
При этом авторы нового Административного кодекса оставили автомобилистам возможность оплатить штрафы со скидкой в 50% в течение 20 дней после получения постановления о нарушении ПДД.
Штраф за излишне плотную тонировку автомобильных стекол вырастет с 500 рублей до 1 тысячи рублей. Штраф за повторное нарушение составит 3 тысячи рублей.
За езду без прав в первый раз водителя предлагается штрафовать на 15 тысяч рублей, что и сейчас, однако при повторном нарушении штраф вырастет до 20–30 тысяч рублей. Также автомобилиста могут приговорить к 5 суткам административного ареста или обязательным работам на 40-60 часов.
За управление транспортным средством в нетрезвом виде в первый раз водителя накажут штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 18 до 24 месяцев. При повторном нарушении водитель заплатит уже 40 тысяч рублей или лишится прав на 3 года.
Штраф за перевозку ребенка без автомобильного кресла увеличится с нынешних 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
За трехкратное грубое нарушение ПДД в течение года у водителей будут отбирать права на 1–1,5 года.