31 января 11:53
Россияне остались без быстрых займов «до зарплаты»
Микрофинансовые организации стали чаще отказываться от выдачи невыгодных для них краткосрочных микрозаймов физическим лицам. Таким образом, россияне фактически лишились быстрых кредитов «до зарплаты»
Фото: rupres.com
Микрофинансовые организации (МФО) стали чаще отказываться от выдачи невыгодных для них краткосрочных микрозаймов физическим лицам. Таким образом, россияне фактически лишились быстрых кредитов «до зарплаты».
Руководитель бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин сообщил агентству ТАСС, краткосрочные займы на небольшие суммы стали невыгодны для МФО после того, как Центробанк ограничил максимальную величину процентной ставки в день по выдаваемым кредитам. Доходность такого типа займов теперь снизилась.
Сейчас МФО предпочитают выдавать займы на более крупные суммы. Так, по итогам четвертого квартала 2019 года средний размер микрозайма увеличился до рекордных 14 тысяч рублей.