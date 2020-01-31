Россиянам посоветовали меньше обниматься и целоваться, чтобы не подхватить вирус
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ограничить рукопожатия, поцелуи и объятия, чтобы снизить риски заражения гриппом, ОРВИ и коронавирусом нового типа, вспышка которого началась в Китае
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ограничить рукопожатия, поцелуи и объятия, чтобы снизить риски заражения гриппом, ОРВИ и коронавирусом нового типа, вспышка которого началась в Китае.
Также санитарное ведомство советует гражданам чаще проветривать помещения, чаще мыть руки и не пользоваться общими полотенцами.
Прикасаться к лицу и глазам нужно только недавно вымытыми руками, после возвращения с улицы домой необходимо вымыть руки и лицо с мылом и промыть нос изотоническим раствором соли, говорится в рекомендациях.
Согласно последним данным, в Китае число умерших от коронавирусной пневмонии выросло до 240 человек. Общее число заболевших составляет 9 тысяч 692 человек. В России официально не зарегистрировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом.