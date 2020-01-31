ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении Украине полуострова Крым
ПАСЕ приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств. В этом документе содержатся требования к России о выполнении Минских соглашений и возвращении Крыма Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств. В этом документе содержатся требования к России о выполнении Минских соглашений и возвращении Крыма Украине.
Резолюцию по Крыму принята голосами 49 депутатов. Еще 17 парламентариев проголосовали против, а трое воздержались.
Авторы резолюции отметили негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека в России. Помимо этого ПАСЕ потребовала от российских властей прекратить военное вмешательство и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украине.
Вице-спикер Госдумы и руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в беседе с ТАСС отметил, что ассамблея отклонила большинство поправок к резолюции по России, которые «носили ярко выраженный антироссийский характер». Эти поправки предлагали делегации Украины и Великобритании.