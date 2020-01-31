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Политика
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31 января 00:35

Администрация президента получила дополнительные автомобили с «мигалками»

Владимир Путин 30 января подписал указ о предоставлении своей администрации еще двух автомобилей со спецсигналами. Таким образом, в распоряжении кремлевских чиновников теперь есть 25 автомобилей с «мигалками»

Администрация президента получила дополнительные автомобили с «мигалками»

Президент Владимир Путин 30 января подписал указ о предоставлении своей администрации еще двух автомобилей со спецсигналами (проблесковыми маячками). Таким образом, в распоряжении кремлевских чиновников теперь есть 25 автомобилей с «мигалками».

Указ Путина связывают с недавними кадровыми перестановками в Кремле. Так, бывший вице-премьер правительства Дмитрий Козак стал третьим заместителем главы администрации президента, а бывшие министры Владимир Мединский и Максим Орешкин стали помощниками главы государства.

В последний раз Владимир Путин увеличивал количество автомобилей с «мигалками» в июле 2019 года. После назначения бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны, в этом ведомстве количество спецсигналов выросло с 20 до 22 единиц.

Еще три «мигалки» в апреле 2019 года получила Служба внешней разведки (всего в ведомстве четыре автомобиля со спецсигналами).

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