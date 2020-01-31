Супруга главы госбанка ВТБ оказалась владелицей квартиры за миллиард рублей
Супруга председателя государственного банка ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева владеет квартирой стоимостью более миллиарда рублей. Эта квартира располагается в элитном московском жилом комплексе «Гранатный палас» рядом с Патриаршими прудами
Супруга председателя государственного банка ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева владеет квартирой стоимостью более миллиарда рублей. Эта квартира располагается в элитном московском жилом комплексе «Гранатный палас» рядом с Патриаршими прудами. Всего в ЖК «Гранатный палас» 17 квартир. Также в распоряжении жильцов есть фитнес-центр, бассейн, хранилище для шуб и сигарная комната.
«Открытые медиа» со ссылкой на выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сообщают, что полная тезка супруги Андрея Костина владеет квартирой площадью 500 кв.м. на седьмом этаже. Кадастровая стоимость объекта составляет 209 млн рублей, однако рыночная стоимость квартиры составляет 1-1,42 млрд рублей с учетом цен на квадратный метр в этом доме (2,26-2,83 млн рублей).
Наталия Гордеева стала владелицей этой роскошной квартиры в 2013 году, а в 2016 году она переоформила ее в собственность по «соглашению о разделе части общего имущества». Такой раздел чаще всего проводится при расторжении брака, однако официально о ее разводе с г-ном Костиным не сообщалось. Юрист Светлана Земскова отметила, что такой раздел можно оформить, если брак фактически распался, но юридически еще нет.
Наталия Гордеева также владеет апартаментами площадью 230 кв.м. в так называемом «доме друзей Путина» в Шведском переулке, где проживают (по данным Bloomberg) Андрей Костин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардер Геннадий Тимченко, глава МИД Сергей Лавров.
Ранее Первое антикоррупционное СМИ сообщало, что супруга главы ВТБ владеет 13 земельными участками общей площадью 4 га в Одинцовском районе Московской области. Частью этих участков сначала владел Костин, но они были переоформлены на Гордееву - снова в результате раздела общего имущества. На одном из этих участков был обнаружен особняк, который не был поставлен на кадастровый учет.
Напомним, ранее российские СМИ и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщали о дорогостоящей недвижимости, яхте и частном самолете телеведущей «России 1» Наили Аскер-Заде, которую называют любовницей главы ВТБ. Сама телеведущая эти сведения опровергать не стала, а лишь поблагодарила оппозиционера за «рекламу».