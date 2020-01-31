Меню
Бизнес
Белоруссия больше не «Белая Россия»
31 января 00:24

Супруга главы госбанка ВТБ оказалась владелицей квартиры за миллиард рублей

Супруга председателя государственного банка ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева владеет квартирой стоимостью более миллиарда рублей. Эта квартира располагается в элитном московском жилом комплексе «Гранатный палас» рядом с Патриаршими прудами

Супруга главы госбанка ВТБ оказалась владелицей квартиры за миллиард рублей
Фото: airpictures.ru

Супруга председателя государственного банка ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева владеет квартирой стоимостью более миллиарда рублей. Эта квартира располагается в элитном московском жилом комплексе «Гранатный палас» рядом с Патриаршими прудами. Всего в ЖК «Гранатный палас» 17 квартир. Также в распоряжении жильцов есть фитнес-центр, бассейн, хранилище для шуб и сигарная комната.

«Открытые медиа» со ссылкой на выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сообщают, что полная тезка супруги Андрея Костина владеет квартирой площадью 500 кв.м. на седьмом этаже. Кадастровая стоимость объекта составляет 209 млн рублей, однако рыночная стоимость квартиры составляет 1-1,42 млрд рублей с учетом цен на квадратный метр в этом доме (2,26-2,83 млн рублей).

Наталия Гордеева стала владелицей этой роскошной квартиры в 2013 году, а в 2016 году она переоформила ее в собственность по «соглашению о разделе части общего имущества». Такой раздел чаще всего проводится при расторжении брака, однако официально о ее разводе с г-ном Костиным не сообщалось. Юрист Светлана Земскова отметила, что такой раздел можно оформить, если брак фактически распался, но юридически еще нет.

Наталия Гордеева также владеет апартаментами площадью 230 кв.м. в так называемом «доме друзей Путина» в Шведском переулке, где проживают (по данным Bloomberg) Андрей Костин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардер Геннадий Тимченко, глава МИД Сергей Лавров.

Ранее Первое антикоррупционное СМИ сообщало, что супруга главы ВТБ владеет 13 земельными участками общей площадью 4 га в Одинцовском районе Московской области. Частью этих участков сначала владел Костин, но они были переоформлены на Гордееву - снова в результате раздела общего имущества. На одном из этих участков был обнаружен особняк, который не был поставлен на кадастровый учет.

Напомним, ранее российские СМИ и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщали о дорогостоящей недвижимости, яхте и частном самолете телеведущей «России 1» Наили Аскер-Заде, которую называют любовницей главы ВТБ. Сама телеведущая эти сведения опровергать не стала, а лишь поблагодарила оппозиционера за «рекламу».

Материалы по теме
ФБК нашел у близких родственников премьера засекреченную недвижимость на 3 млрд рублей
Вице-премьер Марат Хуснуллин подарил дочери квартиру за 200 млн рублей недалеко от Кремля
Экс-губернатору Омской области назначили доплату к пенсии в 224 тысячи рублей
Сейчас на главной
Администрация президента получила дополнительные автомобили с «мигалками»
мигалки
Администрация президента получила дополнительные автомобили с «мигалками»
Владимир Путин 30 января подписал указ о предоставлении своей администрации еще двух автомобилей со спецсигналами. Таким образом, в распоряжении кремлевских чиновников теперь есть 25 автомобилей с «мигалками»
Владимир Путин предложил усилить ответственность чиновников за оскорбление граждан
оскорбление
Владимир Путин предложил усилить ответственность чиновников за оскорбление граждан
В ходе заседания члены СПЧ сообщили президенту России, что для общества большим раздражителем является оскорбление чести и достоинства простых граждан со стороны силовиков и чиновников
Владимир Путин опроверг версию обвинения по делу израильтянки Наамы Иссахар
наркотики
Владимир Путин опроверг версию обвинения по делу израильтянки Наамы Иссахар
Президент России прокомментировал свое решение помиловать израильтянку Нааму Иссахар, которая была осуждена в России на 7,5 лет за контрабанду гашиша. Наркотическое вещество находилось в ее багаже
Сергей Шнуров призвал россиян путешествовать пока из-за коронавируса нет китайских туристов
эпидемии
Сергей Шнуров призвал россиян путешествовать пока из-за коронавируса нет китайских туристов
Лидер группы «Ленинград» написал стихотворение о вспышке коронавируса нового типа, из-за которого российские власти закрыли свои границы на Дальнем Востоке
Россия выделит 20 млн долларов на обеспечение продовольствием граждан Сирии
Сирия
Россия выделит 20 млн долларов на обеспечение продовольствием граждан Сирии
Российское правительство выделит средства в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на помощь Сирии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Общество
Премьер-министр Михаил Мишустин закрыл границу с Китаем на Дальнем Востоке
Глава правительства принял решение о закрытии границы России с Китаем на Дальнем востоке. Также премьер распорядился о проведении других мероприятиях по борьбе с опасным коронавирусом 2019-nCoV
Понять и простить
коррупция
Понять и простить
Как мы все уже привыкли, тема коррупции в главном военном ведомстве страны не нова. Скандалы вспыхивают с завидной периодиностью. Но ровным счетом ничего не меняется. Кроме фамилий очередных фигурантов
В Стокгольме с выставки Сальвадора Дали похитили несколько скульптур
кража картин
В Стокгольме с выставки Сальвадора Дали похитили несколько скульптур
В Стокгольме из галереи Couleur, где проходила выставка работ Сальвадора Дали, неизвестные похитили более 10 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника
СКР предъявил обвинение полицейским из «дела Голунова» по трем статьям
иван голунов
СКР предъявил обвинение полицейским из «дела Голунова» по трем статьям
Следственный комитет предъявил экс-сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков
Россия сохраняет за собой лидерство по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб
ЕСПЧ
Россия сохраняет за собой лидерство по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб
Россия остается лидером среди других стран по количеству поданных жалоб в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. По данным ЕСПЧ на российских граждан приходится 25,2% от всех жалоб
Минфин США ввел санкции против врио губернатора Севастополя и премьер-министра Крыма
антироссийские санкции
Минфин США ввел санкции против врио губернатора Севастополя и премьер-министра Крыма
Министерство финансов США расширило санкции в отношении России из-за Крыма. В санкционный список включили восемь российских граждан
В МВД назвали самые популярные для угона автомобилей места
угон автомобилей
В МВД назвали самые популярные для угона автомобилей места
Министерство внутренних дел перечислило места, где чаще всего злоумышленники угоняют автомобили. В первую очередь это неохраняемые парковки рядом с жилыми домами и торговыми центрами
Экономика
Российские интернет-магазины могут отказаться от проведения распродаж из-за нового закона
Согласно законопроекту, магазины должны указывать точные сроки акции, а также поводы для ее проведения. Помимо этого продавцов могут обязать указывать среднюю стоимость товара за последние полгода
Чешские программисты бесплатно сделали сайт, на который местный Минтранс планировал потратить 16 млн евро
госзакупки
Чешские программисты бесплатно сделали сайт, на который местный Минтранс планировал потратить 16 млн евро
Программисты были возмущены стоимостью госконтракта, а также тем, что тендер на разработку сайта и приложений проводился в закрытом режиме
Крупные авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса
авиакомпании
Крупные авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса
Авиакомпании Lufthansa, British Airways, United Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India и Finnair прекратили полеты в Китай в связи со вспышкой коронавируса, от которого уже умерли 136 человек
Довыеживался
губернаторы
Довыеживался
Чувашии Михаил Игнатьев, который за месяц дважды оскандалился, отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев
Москва ухудшила свои позиции в мировом рейтинге автомобильных пробок
пробки
Москва ухудшила свои позиции в мировом рейтинге автомобильных пробок
Авторы рейтинга отметили, что за год ситуация с пробками в российской столице ухудшилась. В 2018 году Москва занимала пятое место, а сейчас опустилась на шестое
WADA выявила манипуляции с подозрительными допинг-пробами российских спортсменов
допинг-скандалы
WADA выявила манипуляции с подозрительными допинг-пробами российских спортсменов
Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства обнародовал результаты проверки в отношении Московской антидопинговой лаборатории
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.