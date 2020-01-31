Владимир Путин предложил усилить ответственность чиновников за оскорбление граждан
В ходе заседания члены СПЧ сообщили президенту России, что для общества большим раздражителем является оскорбление чести и достоинства простых граждан со стороны силовиков и чиновников
Президент Владимир Путин по итогам декабрьского заседания Совета по правам человека поручил сотрудникам своей администрации рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации.
В ходе заседания члены СПЧ сообщили Владимиру Путину, что для общества большим раздражителем является оскорбление чести и достоинства простых граждан со стороны силовиков и чиновников.
Правозащитники предложили подготовить поправки в законы о государственной службе и полиции, согласно которым «хамство и чванство» станут основанием для увольнения государственных служащих. «Если государственный служащий, чиновник это позволяет, он не должен заниматься государственной службой или правопорядком», - отметил тогда член СПЧ Кирилл Кабанов.
Глава государства ответил, что разделяет такую позицию и добавил, что в органах государственной и муниципальной власти не место тем, что хамит и оскорбляет людей.