Владимир Путин опроверг версию обвинения по делу израильтянки Наамы Иссахар
Президент России прокомментировал свое решение помиловать израильтянку Нааму Иссахар, которая была осуждена в России на 7,5 лет за контрабанду гашиша. Наркотическое вещество находилось в ее багаже
Президент России Владимир Путин прокомментировал свое решение помиловать израильтянку Нааму Иссахар, которая была осуждена в России на 7,5 лет за контрабанду гашиша. Наркотическое вещество находилось в ее багаже, к которому у нее не было доступа, так как она совершала транзитный рейс из Дели в Тель-Авив через Москву.
Владимир Путин заявил, что Наама Иссахар не пересекала российскую границу, а следовательно не ввозила гашиш в страну. «Она, слава богу, для нее это очень хорошо, не пересекала даже границу Российской Федерации. Оно [гашиш] было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой», - сообщил российский президент, слова которого приводит «Медиазона».
Между тем, во время судебного процесса представитель гособвинения утверждал, что израильтянка пересекла границу России и ввезла наркотик. Этой же версии придерживались следствие и суд.
Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссахар 29 января по просьбе высшего руководства Израиля. 30 января девушка вышла на свободу.
Ради освобождения Наамы Иссахар Израиль передал в собственность России Александровское подворье в Иерусалиме.