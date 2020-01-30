Сергей Шнуров призвал россиян путешествовать пока из-за коронавируса нет китайских туристов
Лидер группы «Ленинград» написал стихотворение о вспышке коронавируса нового типа, из-за которого российские власти закрыли свои границы на Дальнем Востоке
Лидер популярной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о вспышке коронавируса нового типа из Китая, из-за которого российские власти закрыли свои границы на Дальнем Востоке.
В своем произведении, опубликованном в Instagram, Сергей Шнуров призвал подписчиков воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать, поскольку теперь к достопримечательностям сократились очереди, состоящие из китайских туристов.
Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.
В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже - благодать!
Не бывает так, чтоб лихо
Не могло чего-то дать.
Напомним, что в Китае из-за коронавируса 2019-nCoV скончались уже 170 человек. Общее число заразившихся оценивается в 7,7 тысячи человек.