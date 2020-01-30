30 января 14:38
Россия выделит 20 млн долларов на обеспечение продовольствием граждан Сирии
Российское правительство выделит средства в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на помощь Сирии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Фото: riafan.ru
Российское правительство выделит около 20 млн долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на помощь Сирии. соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Министерству финансов поручено профинансировать фонд помощи Сирии из федерального бюджета.
В распоряжении Михаила Мишустина говорится, что Россия делает единовременный и добровольный взнос в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на реализацию проекта «Предоставление продовольствия, питания и средств к существованию населению, затронутому конфликтом в Сирии».