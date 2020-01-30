30 января 13:45
Премьер-министр Михаил Мишустин закрыл границу с Китаем на Дальнем Востоке
Глава правительства принял решение о закрытии границы России с Китаем на Дальнем востоке. Также премьер распорядился о проведении других мероприятиях по борьбе с опасным коронавирусом 2019-nCoV
Глава правительства Михаил Мишустин принял решение о закрытии границы России с Китаем на Дальнем востоке. Также премьер распорядился о проведении других мероприятиях по борьбе с опасным коронавирусом 2019-nCoV, от которого в Китае умерло уже 170 человек.
По состоянию на 30 января, коронавирус проник во все регионы Китая, включая провинции, автономные, а также специальные административные районы и города центрального подчинения. Общее число заразившихся граждан страны достигло отметки в 7,7 тысячи человек.
Ранее российские власти ограничили железнодорожное сообщение с Китаем и запретили въезд в страну группам китайских туристов.