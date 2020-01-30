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30 января 11:59

В Стокгольме с выставки Сальвадора Дали похитили несколько скульптур

В Стокгольме из галереи Couleur, где проходила выставка работ Сальвадора Дали, неизвестные похитили более 10 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника

В Стокгольме с выставки Сальвадора Дали похитили несколько скульптур
Фото: Интерфакс

В Стокгольме из галереи Couleur, где проходила выставка работ Сальвадора Дали, неизвестные похитили более 10 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника.

Издание Aftonbladet со ссылкой на владельца галереи Педера Энстрёма сообщает, что злоумышленники проникли в галерею в ночь на 30 января, а примерно в 4 утра охранники заметили пропажу бронзовых скульптур.

Сейчас полицейские разыскивают двух человек, которые уехали от галереи на автомобиле «Ауди».

Власти Стокгольма сообщили, что каждая украденная скульптура оценивается в 200-500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро), а общая стоимость составляет 3-4 млн крон.

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