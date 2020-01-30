СКР предъявил обвинение полицейским из «дела Голунова» по трем статьям
Следственный комитет предъявил экс-сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков
Следственный комитет предъявил экс-сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Бывшие полицейские обвиняются в том, что летом 2019 года незаконно задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики с целью возбуждения против него дела о сбыте запрещенных веществ.
СКР направил в суд ходатайство об аресте оперативников Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова и Игоря Ляховца. Ранее также сообщалось о задержании в рамках «дела Голунова» экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Андрея Щирова, однако в СКР сообщили, что он находится в статусе свидетеля.
Согласно материалам следствия, в июне 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Москвы сфабриковали улики по делу о незаконном сбыте наркотиков, возбужденном в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Силовики незаконно приобрели и хранили наркотики, которые затем подбросили корреспонденту «Медузы».
Возбуждения уголовного дела против полицейских пришлось ждать почти полгода. 19 декабря президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции лично сообщил о возбуждении дела по факту подброшенных журналисту наркотиков.