30 января 10:59
Россия сохраняет за собой лидерство по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб
Россия остается лидером среди других стран по количеству поданных жалоб в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. По данным ЕСПЧ на российских граждан приходится 25,2% от всех жалоб
Россия остается лидером среди других стран по количеству поданных жалоб в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
The Insider со ссылкой на данные ЕСПЧ сообщает, что на российских граждан приходится 25,2% от всех жалоб.
На втором месте оказалась Турция с 15,5% жалоб, а на третьем - Украина (14,8%). Всего в прошлом году на рассмотрении ЕСПЧ находилось всего 59 тысяч 800 жалоб на нарушение прав и свобод человека.
За 20 лет Страсбургский суд взыскал с Российской Федерации компенсации в пользу истчов в размере 1,95 млрд евро. Однако 96% этой суммы составляют выплаты по «делу ЮКОСа».