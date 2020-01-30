30 января 10:52
Минфин США ввел санкции против врио губернатора Севастополя и премьер-министра Крыма
Министерство финансов США расширило санкции в отношении России из-за Крыма. В санкционный список включили восемь российских граждан
Министерство финансов США расширило санкции в отношении России из-за Крыма. В санкционный список включили восемь российских граждан. Среди них врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, сенатор от Севастополя Екатерина Албатаева.
Под санкции попала также транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается пассажирскими железнодорожными перевозками.
Ранее Евросоюз включил в санкционный список крымских чиновников и руководителей региональных избирательных комиссий из-за проведения выборов на «оккуированном» полуострове.