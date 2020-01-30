30 января 08:29
В МВД назвали самые популярные для угона автомобилей места
Министерство внутренних дел перечислило места, где чаще всего злоумышленники угоняют автомобили. В первую очередь это неохраняемые парковки рядом с жилыми домами и торговыми центрами
Министерство внутренних дел перечислило места, где чаще всего злоумышленники угоняют автомобили. В первую очередь это неохраняемые парковки рядом с жилыми домами и торговыми центрами.
Угонщики предпочитают орудовать около жилых домов в ночное время, а у торговых центров - днем. Чаще всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей, в частности, ВАЗ, Kia, Hyundai и Toyota, сообщает РИА Новости.
Самыми популярными способами угона транспортных средств являются взлом замков дверей и замка зажигания, выбивание бокового стекла или использование радиоэлектронных средств.
Всего в 2019 году полиция зарегистрировала около 20 тысяч угонов автомобилей, что на 14% меньше показателя 2018 года.