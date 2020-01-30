Российские интернет-магазины могут отказаться от проведения распродаж из-за нового закона
Согласно законопроекту, магазины должны указывать точные сроки акции, а также поводы для ее проведения. Помимо этого продавцов могут обязать указывать среднюю стоимость товара за последние полгода
Российские интернет-магазины могут отказаться от проведения распродаж из-за нового законопроекта, который подготовил депутат от КПРФ Олег Лебедев.
Этот документ предполагает введение строгих правил для ритейлеров при проведении акций. Согласно законопроекту, магазины должны указывать точные сроки акции (сегодня их могут и не анонсировать), а также поводы для ее проведения. Помимо этого продавцов могут обязать указывать среднюю стоимость товара за последние полгода и именно с нее предоставлять покупателям скидку, сообщают «Известия».
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) раскритиковала законопроект депутата от КПРФ и направила в Госдуму отрицательный отзыв на него. В АКИТ считают прописанное в законопроекте требование о средней стоимости товара за полгода вмешательством в рыночное ценообразование.