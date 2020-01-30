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Иностранные агенты «Росатома»
30 января 00:24

Чешские программисты бесплатно сделали сайт, на который местный Минтранс планировал потратить 16 млн евро

Программисты были возмущены стоимостью госконтракта, а также тем, что тендер на разработку сайта и приложений проводился в закрытом режиме

Чешские программисты бесплатно сделали сайт, на который местный Минтранс планировал потратить 16 млн евро
Фото: Inc. Russiа

В Чехии группа программистов за два дня бесплатно сделала сайт, на который чиновники планировали потратить 401 млн крон (16 млн евро).

Программисты были возмущены стоимостью госконтракта, а также тем, что тендер на разработку сайта и приложений по продаже разрешений на проезд по скоростным автомагистралям проводился в закрытом режиме.

Тогда владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек обратился к сообществу программистов с призывом объединить усилия и бесплатно создать продукт, удовлетворяющий условиям тендера. Это предложение поддержали более 300 специалистов.

В команду разработчиков вошли 60 программистов-добровольцев. За два выходных дня они написали программный код сайта Ferznamka.cz и подарили его государству. Пока этот сайт работает в тестовом режиме.

Также сообщается, что министр транспорта Чехии Владимир Кремлик, чье ведомство согласовало госконтракт на 401 млн крон, ушел в отставку.

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