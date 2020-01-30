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30 января 00:03

Крупные авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса

Авиакомпании Lufthansa, British Airways, United Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India и Finnair прекратили полеты в Китай в связи со вспышкой коронавируса, от которого уже умерли 136 человек

Крупные авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса

Авиакомпании Lufthansa, British Airways, United Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India и Finnair прекратили полеты в Китай в связи со вспышкой коронавируса, от которого уже умерли 136 человек.

В Lufthansa сообщили агентству Reuters, что отменяют все рейсы в Китай до 9 февраля. До этой же даты перевозчик не будет подтверждать бронирования авиабилетов в эту страну.

Аналогичные заявления сделали авиакомпании British Airways, United Airlines, Air Canada и другие. Перевозчики объяснили свое решение падением спроса на рейсы в Китай, ограничений со стороны властей, а также запрет крупных компаний на полеты в КНР своим сотрудникам.

Среди российских авиакомпаний рейсы в Китай отменили «Уральские авиалинии», сославшись на рекомендации Ростуризма отказаться от поездок в КНР до улучшения эпидемиологической ситуации.

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