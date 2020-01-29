Главу Чувашии Михаила Игнатьева отправили в отставку в связи с утратой доверия
Чувашии Михаил Игнатьев, который за месяц дважды оскандалился, отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев
Чувашии Михаил Игнатьев, который за месяц дважды оскандалился, отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
На сайте Кремля сообщается, что Михаил Игнатьев уволен с занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев («Справедливая Россия»).
Напомним, ранее Михаил Игнатьев был исключен из «Единой России» за неподобающее поведение и не уважение в гражданам. Партия власти также высказалась за отставку чиновника.
Поводом для отставки главы Чувашии стала видеозапись вручения новой пожарной техники. Михаил Игнатьев поднял высоко руку с ключами от служебного транспорта перед сотрудником МЧС, вынуждая офицера прыгать за ними. Губернатора обвинили в неуважении к спасателям.
Перед этим глава Чувашии на мероприятии по случаю Дня российской печати призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти.