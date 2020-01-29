Москва ухудшила свои позиции в мировом рейтинге автомобильных пробок
Авторы рейтинга отметили, что за год ситуация с пробками в российской столице ухудшилась. В 2018 году Москва занимала пятое место, а сейчас опустилась на шестое
Москва заняла шестое место в рейтинге городов с самыми большими дорожными заторами. Рейтинг ежегодно составляет нидерландская компания TomTom.
Авторы рейтинга отметили, что за год ситуация с пробками в российской столице ухудшилась. В 2018 году Москва занимала пятое место, а сейчас опустилась на шестое.
Под уровнем загруженности в исследовании понимается увеличение времени поездки по сравнению с поездкой по свободным дорогам. Лидером по уровню загруженности дорог стал город индийский Бенгалуру. Жители этого города тратят на стояние в пробках 29-35 минут в день. Далее в рейтинге идут Манила (Филиппины), Богота (Колумбия), Мумбаи и Пуна (Индия).
Москвичи и жители ближнего Подмосковья тратят на пробки от 26 до 32 минут в зависимости от времени суток. Пик пробок в российской столице приходится на 18:00-19:00 в четверг.
За год водители в среднем простояли в пробках на московских дорогах 225 часов, то есть больше девяти дней.