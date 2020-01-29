WADA выявила манипуляции с подозрительными допинг-пробами российских спортсменов
Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства обнародовал результаты проверки в отношении Московской антидопинговой лаборатории
Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнародовал результаты проверки в отношении Московской антидопинговой лаборатории. В ходе расследования выяснилось, что 145 записей о допинг-пробах российских атлетов из 298 подверглись манипуляции.
Глава отдела расследований WADA Гютер Юнгер сообщил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что перед тем как удалить отдельные записи о допинг-пробах спротсменов, «всю базу переставляли на одну дату четырьмя годами ранее». Некоторые утраченные записи удалось восстановить.
Г-н Юнгер также рассказал, что специалисты WADA изучат все 298 записей о допинг-пробах.
Напомним, база данных Московской антидопинговой лаборатории была изъята в ходе расследования допингового скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи. В конце декабря 2019 года лабораторию лишили статуса, поэтому теперь допинг-пробы российских спортсменов будут отправляться на проверку за границу.
В связи с обвинениями в манипуляции данными о допинг-пробах спортсменов Россия был отстранена от участия и проведения международных соревнований на четыре года.