Жительница Урала отсудила у местных властей компенсацию за случайно разрушенный дом
Жительница Свердловской области отсудила у областного Фонда капитального ремонта денежные средства на покупку новой квартиры. Поводом для обращения в суд стало случайное разрушение дома
Жительница города Полевского Свердловской области Юлия Рыженькова отсудила у областного Фонда капитального ремонта денежные средства на покупку новой квартиры. Поводом для обращения в суд стало случайное разрушение дома, в котором поживала женщина.
Многоквартирный дом частично обрушился летом 2019 года во время проведения работ по укреплению фундамента. После этого здание признали аварийным, а жильцов расселили в маневренный фонд.
Юлия Рыженькова отказалась переселяться в «убитую» коммуналку, поскольку она передвигается на инвалидной коляске и нуждается в специально оборудованном жилье. Администрация города согласилась снимать для нее подходящую квартиру.
Позже чиновники предложили всем жильцам разрушенного при ремонте дома переехать в новый многоквартирный дом, который якобы должны сдать в декабре 2020 года. Юлии Рыженьковой предложение властей показалось сомнительным, поскольку строительство дома даже не начиналось, сообщает ИА «Европейско-азиатские новости».
В суде жительница Полевского смогла доказать свое право самостоятельно выбрать новую квартиру под потребности инвалида первой группы. Суд также обязал Фонд капитального ремонта компенсировать стоимость жилья, приобретенного женщиной, и будущие вложения в ремонт. Точная сумма компенсации будет установлена после приобретения женщиной квартиры.