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Общество
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29 января 11:59

«Китайский» коронавирус может прийти в Россию в феврале. РПЦ уже проводит молебны о спасении

В России китайский коронавирус может появиться уже в феврале. Такой прогноз озвучил эксперт подведомственного Минздраву Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии Владимир Чуланов

«Китайский» коронавирус может прийти в Россию в феврале. РПЦ уже проводит молебны о спасении

В России китайский коронавирус может появиться уже в феврале. Такой прогноз озвучил эксперт подведомственного Минздраву Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Владимир Чуланов.

Владимир Чуланов оценил как высокий риск завоза коронавируса нового типа в Россию из-за близости Китая к регионам Дальневосточного федерального округа, высокого темпа распространения вируса, а также из-за поездок большого числа российских граждан в Китай.

В свою очередь заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров сообщил РБК, что риск завоза в Россию «китайского» коронавируса есть, но эпидемия нашей стране не грозит. Тем более, что пока в нашей стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, вызывающим пневмонию.

Между тем, в Москве в храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви, на днях состоялся молебен о спасении от эпидемии коронавируса.

Православный активист Кирилл Фролов сообщил «Интерфаксу» что, молебен «о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай», отслужил настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев. Прихожане помолились о спасении более 60 живущих в Москве китайцев.

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