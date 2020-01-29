В Китае из-за вспышки коронавируса закрылись заводы Samsung и Apple
В Китае из-за вспышки коронавируса, который унес жизни уже 136 человек, закрылись фабрики Samsung, Foxconn (напрямую связанной с Apple) и других производителей электроники
В Китае из-за вспышки коронавируса, который унес жизни уже 136 человек, закрылись фабрики Samsung, Foxconn (напрямую связанной с Apple) и других производителей электроники. Пока работа заводов остановлена на две недели, но в дальнейшем срок карантина может быть продлен, что грозит срывом поставок новых смартфонов iPhone и других гаджетов.
Закрытие фабрик непосредственно связано со вспышкой коронавируса 2019-nCoV, вызывающего пневмонию нового типа. Закрытые заводы располагаются рядом с городом Сучжоу – крупнейшим производственным центром в КНР. Расстояние до Ухань, с которого началось распространение вируса, составляет около 560 км, сообщает портал Cnews.ru.
Эксперты рынка отмечают, что Apple начинает производство новых компьютеров Mac и планшетов iPad за 60 дней до их премьеры, а производство новых смартфонов iPhone начинается за 90-120 дней до премьеры. Таким образом, закрытие фабрики Foxconn грозит срывом поставок новой техники, премьера которой назначена на март 2020 года.
Кроме того, распространение коронавируса может негативно повлиять на продажи гаджетов Apple в Китае. В связи с эпидемией сократился поток клиентов в офлайн-магазины американской компании и снизился объем продаж по всему Китаю.
Под карантин попали не только фабрики производителей электроники Samsung и Apple, но и завод фармацевтического гиганта Johnson & Johnson.
По мнению аналитиков, эпидемия в Китае может отразиться на китайской и мировой экономиках. В Китае уже снижаются объемы потребления, поскольку люди не ходят в рестораны, бары и магазины. При этом Китай является двигателем роста для многих экономик мира.