Экологи передали властям Германии 70 тысяч подписей против ввоза в Россию «урановых хвостов»
Эко-активисты из России, Германии, Франции и Голландии требуют остановить ввоз опасных отходов в РФ. В «Росатоме» уверяют, что «урановые хвосты» являются полезным сырьем
Представители экологической организации Greenpeace из России и Германии, а также активисты организации «Экозащита!» передали статс-секретарю министерства экологии Германии Йохену Фласбарту и министру экологии Свенье Шульце письмо против ввоза в РФ отходов обогащения урана с немецкого завода компании Urenco. Это письмо подписали 70 тысяч российских граждан, сообщает Energyland.info.
Напомним, что ввоз «урановых хвостов» в Россию был возобновлен в мае 2019 года по решению государственной корпорации «Росатом». В ноябре и декабре 2019 года в РФ уже доставили две партии радиоактивных отходов объемом 600 тонн каждая. «Урановые хвосты» доставили в Новоуральск Свердловской области.
Эко-активисты из России, Германии, Франции и Голландии требуют остановить ввоз опасных отходов в РФ. В «Росатоме» уверяют, что «урановые хвосты» являются полезным сырьем и не представляют опасности для людей. При этом в госкомпании отказываются отвечать на вопрос экологов о судьбе отходов вторичного обогащения урана. Судя по всему, они навсегда останутся в России. Сейчас в стране под открытым небом хранится уже более 1,2 млн тонн «урановых хвостов».
Экологи считают, что фактически в страну ввозятся радиоактивные отходы, риски хранения которых будут переложены на будущие поколения россиян.
Физик-ядерщик и представитель Greenpeace Германии Хайнц Шмиталь в свою очередь отметил, что согласно плану по отказу от атомной энергетики, АЭС и все предприятия ядерного топливного цикла должны быть закрыты. Правительственный план предполагает, что накопленные «урановые хвосты» должны рассматриваться как радиоактивные отходы, а их хранение и захоронение должно быть обеспечено в Германии. Г-н Шмиталь предполагает, что компания Urenco торопится избавиться от отходов путем их отправки в Россию, чтобы не тратить огромные средства на захоронение в соответствии немецкими стандартами.