Меню
В мире
Чемодан, вокзал, Германия, Испания и Франция
29 января 00:18

Евросоюз включил в санкционный список крымских чиновников, ответственных за выборы на полуострове

Власти Евросоюз расширили антироссийский санкционный список, добавив в него семерых граждан РФ, ответственных за проведение выборов в республике Крым

Евросоюз включил в санкционный список крымских чиновников, ответственных за выборы на полуострове

Власти Евросоюз расширили антироссийский санкционный список, добавив в него семерых граждан РФ, ответственных за проведение выборов в республике Крым в сентябре 2019 года.

В санкционный список ЕС включены председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, спикер Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, руководитель избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко, заместитель председателя избиркома Севастополя Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Севастополя Екатерина Пыркова.

В официальном заявлении Евросоюза говорится, что указанные лица поддерживали и проводили политику, «подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Напомним, что ЕС считает Крым «оккупированной территорией», а не частью РФ.

Материалы по теме
Скандинавским банкам разрешили не обслуживать счета Бориса Ротенберга из-за санкций
Британские власти готовят санкции против россиян, нарушающих права человека
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев
Сейчас на главной
В Белоруссии одновременно пропали директора всех сахарных заводов страны
арест бизнесменов
В Белоруссии одновременно пропали директора всех сахарных заводов страны
По неподтвержденным данным, бизнесменов задержали в рамках расследования дела о коррупции, которым занимается Комитет государственной безопасности
Экологи передали властям Германии 70 тысяч подписей против ввоза в Россию «урановых хвостов»
радиоактивные отходы
Экологи передали властям Германии 70 тысяч подписей против ввоза в Россию «урановых хвостов»
Эко-активисты из России, Германии, Франции и Голландии требуют остановить ввоз опасных отходов в РФ. В «Росатоме» уверяют, что «урановые хвосты» являются полезным сырьем
Большой секрет для маленькой компании
имущество чиновников
Большой секрет для маленькой компании
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о новом премьер-министре Михаиле Мишустине, в котором перечисляется миллиардное имущество его близких родственников. Ранее сообщалось об особняке Мишустиных на Рублевке за 600 млн рублей
Регистрация у дилеров и езда без номеров: ГИБДД дала разъяснения
автодилеры
Регистрация у дилеров и езда без номеров: ГИБДД дала разъяснения
В Госавтоинспекции разъяснили все изменения в правилах регистрации новых транспортных средств - новые автомобили все-таки получится регистрировать через дилеров ...
В Госдуме подготовили законопроект о бесплатной передаче списанных продуктов питания
благотворительность
В Госдуме подготовили законопроект о бесплатной передаче списанных продуктов питания
Депутаты Николай Валуев и Сергей Вострецов подготовили законопроект об освобождении от налога на прибыль и НДС бесплатную передачу продуктов питания, пригодных для употребления
Президент Украины во время визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
великая отечественная война
Президент Украины во время визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны и призвал Европу и мир «не молчать», как это было в 1939 году
Лоукостер «Победа» отменит рейсы в Самару и Ростов из-за роста цен на наземное обслуживание
авиакомпании
Лоукостер «Победа» отменит рейсы в Самару и Ростов из-за роста цен на наземное обслуживание
Из-за резкого роста тарифов на наземное обслуживание в аэропортах Ростова-на-Дону и Самары, «Победа» с апреля 2020 года прекратит выполнять рейсы по этим направлениям
От «киндер-сюрприза» до ...
имущество чиновников
От «киндер-сюрприза» до ...
По данным СМИ, высокопоставленный кремлевский чиновник владеет участком земли на Рублевском шоссе Московской области площадью 7 тысяч кв.м. На этом участке находится дом площадью 700 кв.м., спортивный комплекс и дом для охраны
«Мы врагов не поддерживаем»
undefined
«Мы врагов не поддерживаем»
Музыкант Андрей Макаревич сообщил, что новый министр культуры Ольга Любимова в бытность директором департамента кинематографии отказалась поддержать фильм к 50-летию группы «Машина времени». Чиновница заявила, что «врагов» они не поддерживают
Общество
Российские аптеки и фармкомпании решили подзаработать на панике из-за «китайского» вируса
Аптеки решили повысить свои доходы на панике из-за китайского коронавируса, который вызывает пневмонию нового типа и активно рекламируют различные противовирусные препараты и БАДы
Компания Apple запатентовала стеклянный iMac
Apple
Компания Apple запатентовала стеклянный iMac
Американская компания Apple подала патентную заявку на моноблок iMac со стеклянным корпусом. Компания впервые собирается использовать такое количество стекла для корпуса своих электронных устройств
Скандалы карьере не помеха
росгвардия
Скандалы карьере не помеха
Президент Владимир Путин назначил на должность первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Осенью прошлого года силовик стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову
константин котов
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову
КС России постановил пересмотреть приговор гражданскому активисту Константину Котову, который осенью 2019 года был осужден на 4 года за неоднократные нарушения порядка проведения публичных акций
С целью формирования положительного образа власти
бюджетные траты
С целью формирования положительного образа власти
Новостная лента должна «укрепить доверие» к органам государственной власти, повысить «уровень удовлетворенности жителей степенью открытости органов власти» и способствовать формированию положительного образа Подмосковья и местных чиновников
А что, а вдруг?
выборы в Госдуму
А что, а вдруг?
В регионы Сибири поступили рекомендации, которые могут свидетельствовать о подготовке к досрочным выборам в Госдуму, в избирательных комиссиях и администрациях регионов. Ранее о возможном проведении досрочных выборов сообщало агентство Bloomberg
Экс-губернатору Омской области назначили доплату к пенсии в 224 тысячи рублей
губернаторы
Экс-губернатору Омской области назначили доплату к пенсии в 224 тысячи рублей
Министерство труда и социального развития Омской области назначило бывшему губернатору региона Леониду Полежаеву надбавку к пенсии. Соответствующий документ был опубликован в сообществе «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте»
Глава Ингушетии отправил в отставку правительство второй раз за полгода
Ингушетия
Глава Ингушетии отправил в отставку правительство второй раз за полгода
О роспуске регионального кабинета министров Калиматов сообщил в своем Instagram, но причину своего решения не назвал. Сейчас члены правительства продолжают работать в статусе исполняющих обязанности
Культура
Кровь и глаза души
Издательство «Вита-пресс» столкнулось с «Трудным возрастом». Точнее, начала (надеемся) не то чтобы серию, но некий проект, связанный с подростковой литературой. Первой ласточкой – и явно не сбитым летчиком – стала книжка Анны Макаровой «балетная кровь. Симы Прекрасной Дамы»
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.