Евросоюз включил в санкционный список крымских чиновников, ответственных за выборы на полуострове
Власти Евросоюз расширили антироссийский санкционный список, добавив в него семерых граждан РФ, ответственных за проведение выборов в республике Крым
Власти Евросоюз расширили антироссийский санкционный список, добавив в него семерых граждан РФ, ответственных за проведение выборов в республике Крым в сентябре 2019 года.
В санкционный список ЕС включены председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, спикер Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, руководитель избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко, заместитель председателя избиркома Севастополя Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Севастополя Екатерина Пыркова.
В официальном заявлении Евросоюза говорится, что указанные лица поддерживали и проводили политику, «подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Напомним, что ЕС считает Крым «оккупированной территорией», а не частью РФ.