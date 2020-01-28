ФБК нашел у близких родственников премьера засекреченную недвижимость на 3 млрд рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о новом премьер-министре Михаиле Мишустине, в котором перечисляется миллиардное имущество его близких родственников. Ранее сообщалось об особняке Мишустиных на Рублевке за 600 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о новом премьер-министре Михаиле Мишустине, в котором перечисляется миллиардное имущество его близких родственников. Ранее издание «Проект» уже сообщало об особняке Мишустиных на Рублевке за 600 млн рублей, однако у семьи чиновника обнаружилась и другая элитная недвижимость.
ФБК собрал информацию о недвижимости семьи Михаила Мишустина общей стоимостью 3 млрд рублей. В этом списке находится тот самый особняк на Рублевском шоссе Подмосковья за 600 млн рублей, который в выписке Росреестра с некоторых пор числится за «Российской Федерацией» (настоящий собственник скрыт).
Поместье на Рублевке площадью 2,6 гектара состоит из трех отдельно и постепенно приобретаемых частей. Первый участок Михаил Мишустин купил в 2000году, а через 4 года он переписал землю на своих малолетних детей Алексея и Александра, которым на тот момент было 5 лет и 4 года. Сам же чиновник не декларировал этот объект даже как находящийся в пользовании.
Второй участок земли площадью 7875 кв.м. был куплен в 2012 году и записан на Луизу Мишустину - мать премьер-министра. При этом изначально собственником участка был отец чиновника Владимир Мишустин, но позже он по наследству достался его жене. Родители Мишустина на момент покупки элитной земли были пенсионерами. Продавцом этого участка был Геннадий Букаев - бывший начальник и близкий друг Мишустина. Сейчас он занимает должность гендиректора Роснефтегаза.
участок земли сейчас записан на сестру премьера Наталью Стенину. Ранее «Русская служба ВВС» обнаружила у нее квартиру в элитном московском ЖК и три загородных дома. ФБК выяснил, что два дома Стениной подарил Александр Удодов, который, по словам Алексея Навального обогатился на мошеннических схемах с возвратом НДС, когда Михаил Мишустин работал в Налоговой службе.
Согласно открытым источникам, Мишустин и Удодов месте играли в хоккей и ездили на турниры в Швейцарию. Вместе со Стениной Удонов выступал учредителем фонда, который восстанавливал храм на Рублевке, а также Фонда милосердия, образования и спорта.
«Русская служба ВВС» сообщала, что родная сестра главы правительства владеет долей в 25% в ресторане «Недальний Восток» на Тверском бульваре Москвы (заведение уже не функционирует). Еще 25% акций «Недальнего Востока» принадлежали Александру Удодову, а оставшиеся 50% - знаменитому ресторатору Аркадию Новикову. Все трое также владеют аналогичными долями в ООО «Гарантия», которое владеет зданием ресторана.
Аркадий Новиков был членом общественного совета при Налоговой службе России, когда ведомством руководил Михаил Мишустин. Более того, Новиков в 2018 году купил у Удодова две квартиры в ЖК на Фрунзенской набережной стоимостью 180 млн рублей, а через четыре месяца ресторатор продал одну квартиру сыну чиновника Алексею Мишустину, еще через пять месяцев он продает вторую квартиру второму его сыну Александру. Последний получил квартиру за 180 млн рублей после того, как отметил свое 18-летие. Напомним, что совершеннолетние дети чиновников не обязаны декларировать свои доходы и имущество.
В ФБК отмечают, что все перечисленные объекты элитной недвижимости были засекречены после назначения Михаила Мишустина главой правительства. Собственником квартир и домов числится «Российская Федерация». «То есть у государства задача не выяснить источник богатства Мишустина, а спрятать это богатство от нас. Потому что они понимают, что источники коррупционные. И нормально к этому относятся», - пишет Алексей Навальный.