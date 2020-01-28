В Госдуме подготовили законопроект о бесплатной передаче списанных продуктов питания
Депутаты Николай Валуев и Сергей Вострецов подготовили законопроект об освобождении от налога на прибыль и НДС бесплатную передачу продуктов питания, пригодных для употребления
Депутаты от «Единой России» Николай Валуев и Сергей Вострецов подготовили законопроект об освобождении от налога на прибыль и НДС бесплатную передачу продуктов питания, пригодных для употребления.
Действующее законодательство облагает налогами благотворительную передачу продовольственных товаров, поскольку она приравнивается к продаже. Размер налогов составляет 40% от стоимости продуктов, сообщает «Российская газета».
Таким образом, из-за несовершенного законодательства производителям и продавцам выгоднее утилизировать близкие к просрочке продукты питания, чем раздавать их нуждающимся гражданам.
Ежегодно в России образуется до 17 млн тонн пищевых отходов – это примерно треть от общего объема твердого бытового мусора. Некоторые предприниматели пробовали проводить благотворительные акции и безвозмездно передавать списанные продукты питания малоимущим гражданам, однако их штрафовали за нарушение правил утилизации товаров.