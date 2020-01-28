Лоукостер «Победа» отменит рейсы в Самару и Ростов из-за роста цен на наземное обслуживание
Из-за резкого роста тарифов на наземное обслуживание в аэропортах Ростова-на-Дону и Самары, «Победа» с апреля 2020 года прекратит выполнять рейсы по этим направлениям
Лоукостер «Победа» с апреля 2020 года прекратит выполнять рейсы в Ростов-на-Дону и Самару. Такое решение руководство авиакомпании (входит в группу «Аэрофлот») приняло из-за резкого роста тарифов на наземное обслуживание в аэропортах этих городов в летнем расписании полетов 2020 года.
Пока «Победа» официально не объявляла о прекращении полетов в Ростов-на-Дону и Самару, однако забронировать билеты в эти города на сайте авиакомпании уже нельзя.
Воздушные гавани Самары и Ростова-на-Дону входят в холдинг «Аэропорты регионов», принадлежащий ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Представитель холдинга в беседе с «Интерфаксом» заявил, что «дело не в росте тарифов», а действия лоукостера выглядят, как коммерческий торг.
В «Аэропортах России» пояснили, что «Победа» пользовалась скидками, которые предоставляются перевозчикам при открытии новых маршрутов, однако в 2019 году лоукостер не выполнял условия для предоставления скидок, поэтому они были аннулированы.