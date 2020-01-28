У первого замглавы Администрации президента нашли недвижимость за миллиард рублей
По данным СМИ, высокопоставленный кремлевский чиновник владеет участком земли на Рублевском шоссе Московской области площадью 7 тысяч кв.м. На этом участке находится дом площадью 700 кв.м., спортивный комплекс и дом для охраны
Издание «Проект» обнаружило у бывшего главы корпорации «Роснано» и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко недвижимость стоимостью в миллиард рублей.
По данным издания, высокопоставленный кремлевский чиновник владеет участком земли на Рублевском шоссе Московской области площадью 7 тысяч кв.м. На этом участке находится дом площадью 700 кв.м., спортивный комплекс и дом для охраны. Стоимость аналогичных земельных участков составляет от 900 млн до 1,7 млрд рублей.
Сергей Кириенко арендует там же лесной участок площадью 5 тысяч кв.м. Законодательство запрещает капитальное строительство на землях лесного фонда, однако на арендованном у государства участке имеются две небольшие постройки. «Проект» отмечает, что постройки похожи на временные, что разрешено законом.
Участок Сергея Кириенко расположен в элитном коттеджном поселке «Ландшафт» на территории рекреационного комплекса «Подушкинский лес». Поселок охраняется вооруженными людьми.