Андрей Макаревич рассказал об отказе нового министра культуры поддержать фильм к юбилею «Машины времени»
Музыкант Андрей Макаревич сообщил, что новый министр культуры Ольга Любимова в бытность директором департамента кинематографии отказалась поддержать фильм к 50-летию группы «Машина времени». Чиновница заявила, что «врагов» они не поддерживают
Музыкант Андрей Макаревич сообщил, что новый министр культуры Ольга Любимова в бытность директором департамента кинематографии отказалась поддержать фильм к 50-летию группы «Машина времени». Свое решение чиновница аргументировала тем, что «врагов» они не поддерживают, припомнив музыканту критику в адрес власти.
Андрей Макаревич написал в Facebook, что режиссер Андрей Комаров придумал к 50-летию «Машины времени» снять фильм, состоящий из 10-15 новелл на основе самых известных песен группы. Каждую новеллу должен был снять отдельный режиссер. Принять участие в проекте выразили желание Павел Лунгин, Александр Митта, Валерий Тодоровский, Михаил Сегал, Борис Хлебников, Юрий Быков и Гарик Сукачев.
По словам Макаревича, этот проект поддержали в управлении президента по общественным проектам, а тогдашний глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что он не против съемок фильма о «Машине времени». Однако проект закончился на Ольге Любимовой, которая тогда возглавляла департамент кинематографии.
Первым об этой истории сообщил преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд сразу после назначения Ольги Любимовой на должность министра культуры. «Некая дама, «главная по кино», отказала – «мы врагов не поддерживаем»», - сообщил Вейценфельд.
Андрей Макаревич отметил, что не знает, была ли тогда произнесена «сакральная фраза про врагов», но если это правда, что «будущий министр записал во враги не только «Машину времени», но и ведущих российских кинорежиссеров». «Неудобно вышло», - добавил музыкант.