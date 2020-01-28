Российские аптеки и фармкомпании решили подзаработать на панике из-за «китайского» вируса
Аптеки решили повысить свои доходы на панике из-за китайского коронавируса, который вызывает пневмонию нового типа и активно рекламируют различные противовирусные препараты и БАДы
Российские аптеки решили повысить свои доходы на панике из-за китайского коронавируса, который вызывает пневмонию нового типа. Аптеки сейчас активно рекламируют различные противовирусные препараты и БАДы как профилактику от заражения «китайским» вирусом.
В некоторых аптеках распространяют «противовирусные» листовки с призывом защитить себя от вирусов и бактерий, сообщает РИА Новости.
Фармакологические компании также решили воспользоваться паникой среди населения и повысить продажи конкретных лекарственных препаратов.
Отметим, что в России на сегодняшний день официально не зарегистрировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом. В Роспотребнадзоре сообщили, что конкретной вакцины против этого вируса нет, поэтому подготовили для граждан ряд рекомендаций по защите от простудных заболеваний.
Согласно последним данным, в Китае число умерших от коронавируса 2019-nCoV выросло до 100 человек. Всего зарегистрировано 2714 случаев заражения.