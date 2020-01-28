28 января 05:12
Компания Apple запатентовала стеклянный iMac
Американская компания Apple подала патентную заявку на моноблок iMac со стеклянным корпусом. Компания впервые собирается использовать такое количество стекла для корпуса своих электронных устройств
Американская компания Apple подала патентную заявку на моноблок iMac со стеклянным корпусом. Компания впервые собирается использовать такое количество стекла для корпуса своих электронных устройств.
Издание Patently Apple сообщает, что корпус нового iMac в отличие от его предшественников будет сплошным, а монитор сразу переходить в клавиатуру и тачпад (сенсорная панель).
Пользователям разработчики Apple предоставят возможность присоединить к компьютеру MacBook. Монитор ноутбука можно будет выводить на iMac, а клавиатура макбука будет доступна через отверстие в корпусе моноблока.
Стеклянный корпус iMac может быть как прозрачным, так и непрозрачным – пользователи сами смогут регулировать уровень прозрачности.