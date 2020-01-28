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28 января 00:35

Первым заместителем главы Росгвардии стал фигурант антикоррупционного расследования ФБК

Президент Владимир Путин назначил на должность первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Осенью прошлого года силовик стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Первым заместителем главы Росгвардии стал фигурант антикоррупционного расследования ФБК

Президент Владимир Путин назначил на должность первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Осенью прошлого года силовик стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Борцы с коррупцией ранее нашли у заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова особняк в элитном поселке «Удача» рядом с Новосибирском площадью 527 кв.м. и стоимостью 62 млн рублей. Официальные доходы Стригунова не позволяют ему купить недвижимость столь высокой стоимости. По данным ФБК, в 2018 году этот особняк был зарегистрирован на супругу генерал-полковника.

В 2011 году Виктор Стригунов, который тогда занимал должность командира Восточного округа внутренних войск МВД, стал фигурантом скандала с собачим кормом для солдат. Тогда он заявил, что уйдет в отставку, если данная информация окажется правдой.

Прокурорская проверка подтвердила, что солдат кормили консервами для собак. Виновным признали начальника склада продовольствия Вячеслава Герцога. Однако Виктор Стригунов сам в отставку не ушел. В 2012 году его перевели командовать внутренними войсками в Сибири.

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