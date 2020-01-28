Первым заместителем главы Росгвардии стал фигурант антикоррупционного расследования ФБК
Президент Владимир Путин назначил на должность первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Осенью прошлого года силовик стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального
Президент Владимир Путин назначил на должность первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Осенью прошлого года силовик стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Борцы с коррупцией ранее нашли у заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова особняк в элитном поселке «Удача» рядом с Новосибирском площадью 527 кв.м. и стоимостью 62 млн рублей. Официальные доходы Стригунова не позволяют ему купить недвижимость столь высокой стоимости. По данным ФБК, в 2018 году этот особняк был зарегистрирован на супругу генерал-полковника.
В 2011 году Виктор Стригунов, который тогда занимал должность командира Восточного округа внутренних войск МВД, стал фигурантом скандала с собачим кормом для солдат. Тогда он заявил, что уйдет в отставку, если данная информация окажется правдой.
Прокурорская проверка подтвердила, что солдат кормили консервами для собак. Виновным признали начальника склада продовольствия Вячеслава Герцога. Однако Виктор Стригунов сам в отставку не ушел. В 2012 году его перевели командовать внутренними войсками в Сибири.