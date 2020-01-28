Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову
КС России постановил пересмотреть приговор гражданскому активисту Константину Котову, который осенью 2019 года был осужден на 4 года за неоднократные нарушения порядка проведения публичных акций
Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор гражданскому активисту Константину Котову, который осенью 2019 года был осужден на 4 года за неоднократные нарушения порядка проведения публичных акций. Защита активиста подавала жалобу на приговор в декабре 2019 года.
Напомним, Тверской райсуд Москвы приговорил Константина Котова к 4 годам колонии из-за того, что он четыре раза в течение 2019 года привлекался к административной ответственности за участие в протестных акциях. Мосгорсуд оставил в силе приговор Котову. Таким образом, московские суды проигнорировали разъяснение Конституционного суда по правоприменению стати 212.1, именуемой «дадинской».
Ранее КС разъяснял, что одним из признаков состава преступления по этой статье является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям (здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и пр.). Реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела.
Неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта), к которым апеллировали суды, не могут расцениваться как такого рода угроза, заявили в КС.
Напомним, днем ранее президент России Владимир Путин поручил новому генпрокурору Игорю Краснову проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову.