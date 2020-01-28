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Политика
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28 января 00:18

Власти Подмосковья потратят 109 млн рублей на создание позитивной новостной ленты о работе чиновников

Новостная лента должна «укрепить доверие» к органам государственной власти, повысить «уровень удовлетворенности жителей степенью открытости органов власти» и способствовать формированию положительного образа Подмосковья и местных чиновников

Власти Подмосковья потратят 109 млн рублей на создание позитивной новостной ленты о работе чиновников

Власти Московской области потратят 109 млн рублей из регионального бюджета на изготовление и размещение новостной ленты, а также бегущей строки на портале Подмосковья.

В тендерной заявке отмечается, что данная новостная лента должна «укрепить доверие» к органам государственной власти, повысить «уровень удовлетворенности жителей степенью открытости органов власти» и способствовать формированию положительного образа Подмосковья и местных чиновников. Новостная лента также должна повысить степень информированности населения о деятельности губернатора Андрея Воробьева.

Соответствующая заявка на портале госзакупок была опубликована в рамках программы «Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов государственной власти Московской области, создание доступной современной медиасреды Московской области».

За 109 млн рублей победитель тендера должен создать и разместить 131 087 информационных материалов.

Напомним, что в конце 2019 года подмосковные власти уже размещали заказ на оказание информационных услуг и размещение публикаций о деятельности чиновников в печатных, электронных СМИ и на телевидении. Стоимость контракта составила 1,2 млрд рублей.

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