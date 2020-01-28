Власти Подмосковья потратят 109 млн рублей на создание позитивной новостной ленты о работе чиновников
Новостная лента должна «укрепить доверие» к органам государственной власти, повысить «уровень удовлетворенности жителей степенью открытости органов власти» и способствовать формированию положительного образа Подмосковья и местных чиновников
Власти Московской области потратят 109 млн рублей из регионального бюджета на изготовление и размещение новостной ленты, а также бегущей строки на портале Подмосковья.
В тендерной заявке отмечается, что данная новостная лента должна «укрепить доверие» к органам государственной власти, повысить «уровень удовлетворенности жителей степенью открытости органов власти» и способствовать формированию положительного образа Подмосковья и местных чиновников. Новостная лента также должна повысить степень информированности населения о деятельности губернатора Андрея Воробьева.
Соответствующая заявка на портале госзакупок была опубликована в рамках программы «Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов государственной власти Московской области, создание доступной современной медиасреды Московской области».
За 109 млн рублей победитель тендера должен создать и разместить 131 087 информационных материалов.
Напомним, что в конце 2019 года подмосковные власти уже размещали заказ на оказание информационных услуг и размещение публикаций о деятельности чиновников в печатных, электронных СМИ и на телевидении. Стоимость контракта составила 1,2 млрд рублей.